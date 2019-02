Actualidade

O treinador do Desportivo das Aves considerou hoje "fundamental" não sofrer golos nos primeiros 20 minutos diante do Benfica, a quem prometeu "atrapalhar" a forma de jogar no encerramento da 22.ª jornada da I Liga de futebol, segunda-feira.

Augusto Inácio disse em conferência de imprensa que preparou o jogo como qualquer outro, sem olhar ao nome do adversário, reconheceu que, "a haver um empate ou uma vitória do Aves, será sempre uma surpresa", elencando, depois, a forma mais segura para somar pontos na receção ao Benfica.

"Estamos à espera de uma equipa que assuma o jogo, meta o adversário para trás e procure marcar cedo. Para nós, é fundamental não sofrer golos nos primeiros 20 minutos, pois isso dá-nos alento", disse Augusto Inácio.