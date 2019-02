PSD/Convenção

O Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD defendeu hoje que, passados quase seis anos da reforma judiciária, impõe-se fazer uma reflexão sobre quais as zonas do país em que é preciso reabrir tribunais.

"Decorridos quase seis anos impõe-se fazer uma reflexão e ver em que zonas do país se justifica a reabertura de tribunais porque a proximidade da justiça ao cidadão conta, os custos que o cidadão tem com a deslocalização da justiça contam, a própria economia local conta", sustentou a social-democrata Mónica Portela.

Em conferência de imprensa durante os trabalhos da primeira convenção do CEN, que decorre em Santa Maria da Feira, Mónica Portela, porta-voz daquele órgão para a área da Justiça, revelou que o conselho está a fazer um levantamento das necessidades, tendo já identificadas algumas populações relativamente às quais é necessário repensar a abertura destes equipamentos.