PSD/Convenção

O Conselho Estratégico Nacional do PSD propôs hoje o alargamento da solução do cheque cirurgia às consultas e aos exames complementares de diagnóstico para quando é atingido o tempo limite de espera dos utentes.

O deputado do PSD Ricardo Baptista Leite apresentou hoje, em conferência de imprensa, as principais conclusões da reunião setorial da saúde da primeira Convenção Nacional do Conselho Estratégico Nacional do PSD, que hoje decorre em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, podendo a discussão sobre este setor resumir-se em "duas palavras: humanização e acesso à saúde" e "quatro ideias".

"Foi reconhecido que tem havido uma violação constante dos tempos máximos de resposta garantida e que tal não é aceitável para nós como sociais-democratas", começou por enunciar.