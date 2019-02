Europeias/PS

O eurodeputado socialista Francisco Assis revelou hoje que teve uma "conversa séria" com o líder, António Costa, e que não integrará a lista europeia do partido, mas prometeu estar empenhado nos próximos embates eleitorais do PS.

Francisco Assis falava na sessão de abertura da Convenção Europeia do PS, em Gaia, num discurso em que assumiu manter algumas dúvidas sobre o percurso estratégico do seu partido, mas em que também elogiou o secretário-geral socialista, sobretudo no que se refere ao seu "europeísmo".

O cabeça de lista socialista nas europeias de 2014 disse ter tido recentemente uma conversa "séria e civilizada" com António Costa e que, desta vez, não voltará a integrar a lista do seu partido concorrente às eleições de 26 de maio próximo.