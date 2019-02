PSD/Convenção

O eurodeputado social-democrata Paulo Rangel escusou-se hoje a comentar a moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS-PP, sublinhando que o PSD "é uma oposição responsável" e não um "partido de protesto".

"No dia em que nós estamos a tratar do programa eleitoral do PSD e até integrá-lo com a questão europeia, eu não vou naturalmente falar da moção de censura. Agora há uma coisa que nós sabemos, o PSD é uma oposição responsável, é um partido de Governo, não é um partido de protesto, e isto é uma marca de água do PSD", afirmou em declarações aos jornalistas.

Questionado se com estas declarações estava a criticar o CDS, Paulo Rangel voltou a escusar-se a responder diretamente, afirmando, no entanto, que "cada um fica com as suas atitudes".