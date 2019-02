Actualidade

O eurodeputado socialista Pedro Silva Pereira afirmou hoje que nas eleições europeias o que está em jogo é um "confronto de vida ou de morte", acusando o centro-direita de ser adversário de uma Europa mais solidária.

Para Silva Pereira, este é um "confronto dramático, entre o egoísmo e a solidariedade". O eurodeputado falava num debate durante a Convenção Europeia do PS, com a participação da ex-ministra Constança Urbano Sousa e a vereadora da Câmara Municipal do Porto Fernanda Rodrigues.

"Egoísmos há muitos, mas são sempre demais", disse o eurodeputado, que salientou o facto de o egoísmo assumir hoje na Europa "duas formas políticas distintas, mas ambas igualmente perigosas".