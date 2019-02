Europeias

o ex-deputado do BE José Gusmão é o número dois da lista do partido às eleições europeias, encabeçada pela eurodeputada Marisa Matias, foi hoje aprovado pela Mesa Nacional dos bloquistas.

O BE já tinha apresentado Marisa Matias como cabeça de lista às eleições de 26 de maio, e hoje o partido indicou que o antigo deputado bloquista José Gusmão será o número dois da lista.

Além de José Gusmão, a lista inclui ainda Sérgio Aires, anterior presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza, Anabela Rodrigues, um "dos principais rostos da luta antirracismo", Alexandre Abreu, antigo assessor do ministério das Finanças de Timor Leste, e Ana Rute Marcelino, da concelhia do BE em Vila Nova de Famalicão.