Actualidade

O atleta português Ancuian Lopes conseguiu hoje a marca de qualificação para a prova dos 60 metros dos Europeus de pista coberta, que se realizam em Glasgow, ao correr a distância em 6,72 segundos.

No decorrer de uma prova extra na final dos Nacionais de clubes da I divisão, o atleta do Sporting ficou em segundo lugar na corrida, perdendo para o seu colega de equipa Carlos Nascimento (6,71 segundos), que já tinha essa qualificação assegurada e que, anteriormente, tinha vencido a prova de 60 metros do campeonato.

O terceiro classificado foi Diogo Antunes, do Benfica, que correu os 60 metros em 6,78 segundos, a seis centésimos da qualificação.