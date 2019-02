Europeias/PS

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou hoje que os adversários políticos às eleições europeias "facilitaram muito a vida" ao PS porque escolheram para cabeças-de-lista "caras do passado".

"Os nossos adversários eleitorais facilitaram-nos muito a vida, não é que foram escolher para cabeças-de-lista para as próximas eleições europeias exatamente os mesmos de há cinco anos atrás. Como é que é possível ser portador do futuro com as caras do passado?", questionou Augusto Santos Silva no seu discurso sobre "A Europa e o Futuro", na Convenção Europeia do PS, em Vila Nova de Gaia, no Porto.

E como é possível ser portador do futuro com "caras à esquerda" que duvidavam e duvidam da construção europeia que, umas vezes mais explicitamente, outras vezes mais implicitamente sugeriam que o único caminho era sair da zona euro e abandonar a moeda única, perguntou ainda.