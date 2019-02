Moçambique/dívidas

As autoridades de Moçambique detiveram hoje Ndambi Guebuza, filho do ex-presidente do país Armando Guebuza, no âmbito da investigação às dívidas ocultas do Estado, noticiaram as televisões moçambicanas.

O filho de Armando Guebuza é a segunda pessoa próxima do antigo chefe de Estado a ser detida desde quinta-feira, depois de Inês Moiane, que foi sua secretária pessoal.

A detenção de Ndambi foi noticiada ao fim do dia pelos telejornais da STV e TVM (televisão estatal), dois dos principais canais moçambicanos em sinal aberto.