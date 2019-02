PSD/Convenção

O comissário europeu Carlos Moedas afirmou hoje que Portugal "não precisa de novos partidos", defendendo que, no futuro, os partidos vão transformar-se em plataformas de ideias.

"Não precisamos de novos partidos. Precisamos de ligar as pessoas aos partidos através do conhecimento", sublinhou, uma semana depois do congresso fundador da Aliança, do ex-presidente do PPD/PSD Pedro Santana Lopes.

No encerramento da 1ª Convenção Nacional do Conselho Estratégico Nacional, que decorreu hoje em Santa Maria da Feira, aquele responsável defendeu que "o conhecimento e a tecnologia globalizaram a nossa economia, mas de certa forma tribalizaram a política".