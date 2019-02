Actualidade

O Vitória de Guimarães igualou hoje o Moreirense no quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-0 na receção ao Portimonense, em jogo da 22.ª jornada da prova.

O médio brasileiro Mattheus Oliveira inaugurou o marcador aos 40 minutos e o avançado Alexandre Guedes fixou, aos 73, o resultado final, que permitiu à equipa minhota regressar aos triunfos na prova, depois de um empate na receção ao líder e campeão FC Porto (0-0) e uma derrota em Tondela (1-0).

O Guimarães subiu ao quinto lugar do campeonato, com 35 pontos, os mesmos do Moreirense, que tem menos um jogo realizado, a cumprir no domingo, na receção ao Tondela, enquanto a equipa algarvia ocupa o 10.º posto, com 27, tendo hoje sofrido a quarta derrota consecutiva na prova.