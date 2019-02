PSD/Convenção

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que "ninguém quer políticos na justiça", mas rejeitou também "a gestão de processos judiciais em função de objetivos de natureza política", admitindo propor uma revisão constitucional para reformar o setor.

Rui Rio sublinhou que "a reforma da justiça assume uma prioridade há muito reconhecida", tendo adiantando, no encerramento da primeira Convenção Nacional do Conselho Estratégico Nacional do partido, em Santa Maria da Feira, que o PSD "irá apresentar medidas corajosas para que Portugal possa vir a ter uma grande reforma" neste setor.

"Desde medidas mais simples que qualquer Governo estará capaz de levar a cabo, até às que possam implicar uma revisão constitucional, não deixaremos de as propor com toda a coragem e toda a frontalidade", assegurou.