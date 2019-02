Actualidade

O Centro Histórico Português de San Diego, nos EUA, concebeu um projeto para transformar um barco de pesca do atum num museu dedicado a preservar a memória dos pescadores portugueses, disse à Lusa a presidente, Therese Garces.

A responsável da organização, Portuguese Historical Center, na designação original em inglês, referiu que as conversações com as autoridades portuárias para avançar com o projeto vão decorrer nas próximas semanas.

"Daqui a dez anos ninguém vai saber o que era um barco de pesca do atum", afirmou a luso-americana, explicando que a comunidade portuguesa foi uma das grandes responsáveis pelo florescimento da indústria nos séculos XIX e XX e que a intenção é "manter a história" porque "foi uma parte enorme de San Diego".