Actualidade

O primeiro-ministro haitiano, Jean Henry Céant, anunciou no sábado à noite uma série de medidas para tentar aliviar a crise económica e combater a corrupção, na tentativa de reduzir a tensão vivida nos últimos dias.

A tensão política gerou protestos violentos nos quais se exigiu a renúncia do Presidente do Haiti, Jovenel Moise.

Entre as medidas anunciadas por Céant estão a redução do preço dos alimentos, a discussão do aumento do salário mínimo e a redução das despesas da administração pública.