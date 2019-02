Actualidade

O Atelier-Museu Júlio Pomar, em Lisboa, recebeu 7.536 visitantes no ano passado, e mais 15.000 visitaram a exposição no Museu do Côa "Incisão no Tempo", do acervo daquela entidade em itinerância.

Contactada pela agência Lusa, a diretora do atelier-museu, Sara Antónia Matos, indicou que o espaço em Lisboa teve uma quebra de cerca de dois mil visitantes no ano passado, devido ao abrandamento da atividade, resultado do impacto da debilidade e posterior falecimento do artista, em maio, aos 92 anos.

No ano passado, porém, o atelier iniciou uma itinerância de divulgação do seu acervo com a exposição "Incisão no Tempo. Obras do Acervo do Atelier-Museus Júlio Pomar", realizada no Museu do Côa, que mobilizou cerca de 15.000 pessoas.