Actualidade

O investigador Carlos Piteira, do Instituto do Oriente, considera que a China encara Macau como um "laboratório experimental" pela sua singularidade e tem contribuído mais para preservar a identidade macaense do que Portugal.

"Ao contrário do que possa parecer, o Estado chinês tem feito mais pela preservação da identidade macaense e da presença portuguesa em Macau do que propriamente o estado português. Isto por que tem interesse para a China, obviamente", afirmou o antropólogo e perito na Região Administrativa e Especial de Macau (RAEM) e Sul da China.

Segundo Carlos Piteira, Macau, é, "de certa forma um laboratório experimental" para a China, que quer manter o território como "um espaço de singularidade" onde poderão ser testados novos modelos.