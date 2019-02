Actualidade

A cidade natal da criança brasileira que permitiu a canonização de Francisco e Jacinta Marta criou um novo feriado municipal dedicado aos pastorinhos de Fátima, anunciou hoje o Santuário.

A 20 de fevereiro, data em que a Igreja assinala a festa litúrgica dos santos pastorinhos, será comemorado pela primeira vez o feriado municipal do "Dia dos Pastorinhos Francisco e Jacinta Marto", em Juranda, município da Diocese de Campo Mourão, no estado brasileiro do Paraná.

Juranda é a terra natal de Lucas, a criança cujo milagre abriu caminho à canonização de Francisco e Jacinta Marto declarados santos a 13 de maio e 2017, em Fátima, pelo papa Francisco.