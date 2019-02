Actualidade

O treinador do Benfica rejeitou hoje que alguns jovens futebolistas 'encarnados' tenham garantido um lugar no 'onze', depois da vitória (2-1) para a Liga Europa, recordando que os mais experientes já deram muito ao clube.

No encontro de quinta-feira, frente ao Galatasaray, na Turquia, Bruno Lage apresentou uma equipa com seis jovens formados no Seixal, mas, referindo-se a Florentino Luís e a Ferro, deixou claro que não pretende abdicar de atletas fundamentais do plantel como Fejsa e Jardel.

"Estamos só a falar do capitão [Jardel] e do Fejsa e de dois miúdos [Florentino e Ferro] que fizeram um jogo cada um [Ferro tem três e o Florentino tem dois]. Não vamos fazer uma situação de meter só miúdos e abandonar quem nos deu tanto. Por vezes, acontecem lesões que nos condicionam", justificou Bruno Lage, em conferência de imprensa.