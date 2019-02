Actualidade

O Moreirense consolidou hoje o quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao receber e vencer o Tondela por 2-0, em encontro da 22.ª jornada da prova.

O uruguaio David Texeira, aos 44 minutos, e o suplente francês Bilel, aos 84, apontaram os tentos dos anfitriões.

Na tabela, o Moreirense, que somou o terceiro triunfos nas últimas quatro rondas, passou a somar 38 pontos, mais três do que o vizinho Vitória de Guimarães, enquanto o Tondela manteve-se com 23, provisoriamente no 11.º posto.