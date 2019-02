Governo

O até agora secretário de Estado do Desenvolvimento e da Coesão, Nelson de Sousa, vai assumir as funções de ministro do Planeamento, área que era tutelada por Pedro Marques e agora se autonomiza na orgânica do Governo.

Esta informação consta de uma nota hoje publicada no portal da Presidência da República na Internet.

No seu Ministério, Nelson de Souza vai ter como secretária de Estado do Desenvolvimento Regional Maria do Céu Albuquerque, que antes foi presidente da Câmara Municipal de Abrantes.