Actualidade

A portuguesa Joana Niza Braga está entre os distinguidos dos norte-americanos Cinema Audio Society (CAS) Awards, que premeia filmes tendo em conta apenas o som, com o trabalho como 'foley mixer' no documentário "Free Solo", foi hoje anunciado.

"Free Solo" venceu o prémio na categoria de documentário, distinguindo, além de Joana Niza Braga, Jim Hurst ('production mixer'), Tom Fleischman ('re-recording mixer'), Ric Schnupp ('re-recording mixer'), Tyson Lozensky ('scoring mixer') e David Boulton ('ADR mixer'), foi anunciado na 55.ª cerimónia dos CAS Awards, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O documentário da National Geographic, no qual os realizadores Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi acompanham o alpinista norte-americano Alex Honnold na escalada, sem cordas ou proteções, da parede de granito El Capitan, com 900 metros de altura, situada no Parque de Yosemite, nos Estados Unidos, conta ainda na ficha técnica com outro português: Nuno Bento.