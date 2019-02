Governo

O PSD considerou hoje que a remodelação do Governo passa uma imagem de "instabilidade e desorientação" ao país e ao exterior, defendendo que os novos titulares das pastas não vão fazer mais do que "gestão corrente".

O primeiro-ministro fez hoje uma remodelação no Governo promovendo três secretários de Estado a ministros - Mariana Vieira da Silva para a Presidência, Pedro Nuno Santos para as Infraestruturas e Habitação, e Nelson de Souza para o Planeamento - na sequência da escolha de Pedro Marques, até agora ministro, como cabeça de lista do PS às eleições europeias.

"Esta remodelação passa uma imagem de instabilidade e até de uma certa desorientação ao país e ao exterior. Deparamo-nos com a sexta remodelação governativa em apenas quatro anos e o mandato ainda não terminou", criticou, em declarações à agência Lusa, André Coelho Lima, vogal da Comissão Política Nacional do PSD.