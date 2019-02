Actualidade

O Sporting venceu hoje por 3-0 na receção ao Sporting de Braga, impossibilitando a equipa minhota de ultrapassar o Benfica no segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, em jogo da 22.ª jornada, disputado em Lisboa.

O médio Bruno Fernandes abriu a contagem aos 34 minutos e o avançado Bas Dost aumentou a vantagem 'leonina', aos 50, de grande penalidade, e 68, aumentando para 14 o número de golos marcados na prova, o que permitiu ao internacional holandês igualar na liderança dos melhores marcadores da prova o brasileiro Dyego Sousa, jogador dos bracarenses.

O Sporting manteve-se no quarto lugar, com 45 pontos, mas reduziu para quatro o atraso para o Sporting de Braga, terceiro posicionado, com 49, impondo a primeira derrota aos minhotos na I Liga desde 23 de dezembro de 2018, no estádio do Benfica (6-2), e impedindo a equipa 'arsenalista' de ultrapassar o rival lisboeta no segundo lugar.