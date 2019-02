Actualidade

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, elogiou hoje a "bravura" do Presidente norte-americano, Donald Trump, no diálogo com a Coreia do Norte, mas escusou-se a confirmar se o havia indicado ao Prémio Nobel da Paz.

"O Comité Nobel não revela quem foi recomendado ou quem fez as recomendações", disse o mandatário nipónico, quando questionado sobre o assunto numa sessão parlamentar.

Abe reagia às declarações de Donald Trump, que garantiu à imprensa, na sexta-feira, que Shinzo Abe o havia nomeado para aquele prémio devido aos esforços para resolver a crise na Península coreana.