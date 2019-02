Actualidade

A 'curta' de animação "Entre Sombras", segundo filme de Alice Eça Guimarães e Mónica Santos, foi exibido em festivais nacionais e internacionais, conquistou distinções, e conseguiu uma inesperada nomeação para os Césares, prémios do cinema francês, a entregar esta semana.

"Estamos muito contentes porque está a superar as nossas expectativas, até porque não sabíamos que éramos elegíveis para os Césares", partilhou Alice Eça Guimarães com a agência Lusa, explicando que tal aconteceu "porque existe uma pós-produção com uma produtora francesa, a Vivement Lundi!".

"Entre Sombras", que mistura as técnicas de pixilação e 'stop motion' com atores reais, está nomeado para os Césares, que são entregues na próxima sexta-feira, na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação.