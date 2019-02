Síria

Os curdos sírios apelaram aos europeus que não os abandonem quando o grupo do Estado Islâmico (EI) for derrotado e que contribuam para a criação de uma força internacional no nordeste da Síria, perante as ameaças da Turquia.

"Esses países têm compromissos políticos e morais (...)", advertiu Aldar Khalil, um alto funcionário curdo-sírio, numa entrevista à agência de notícias AFP na noite de domingo, sublinhando a necessidade do apoio dos países europeus frente às ambições turcas.

Khalil apelou em particular a França, membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, para que trabalhe para o envio de uma força internacional assim que as tropas dos Estados Unidos deixarem a Síria.