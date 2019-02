Brexit

Sete deputados anunciaram hoje a saída do Partido Trabalhista, o principal partido da oposição no parlamento britânico, invocando discordância com o líder, Jeremy Corbyn, em questões como o 'Brexit' e o anti-semitismo.

Os sete deputados são Chuka Umunna, Luciana Berger, Chris Leslie, Angela Smith, Mike Gapes, Gavin Shuker e Ann Coffey, que vão passar a ser considerados como deputados independentes.

Esta decisão, cujos rumores vinham crescendo nos últimos dias na imprensa britânica, reduz o grupo parlamentar do 'Labour' na Câmara dos Comuns, a câmara baixa do parlamento britânico, de 256 para 249.