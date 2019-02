Actualidade

O CDS saudou hoje o anúncio do PSD, de que votará a favor da moção de censura centrista, na quarta-feira, e afirmou preferir essa posição a ver os sociais-democratas a negociar com o PS e o Governo.

"Acho que faz muito bem. Mal seria...", comentou, em declarações à Lusa, o vice-presidente do CDS Nuno Melo, que é também cabeça de lista do partido às europeias, à margem de uma ação de pré-campanha para as eleições de 26 de maio, depois de viajar desde Torres Vedras, de comboio, até à estação de Mira Sintra-Meleças.

A três dias do debate da moção de censura, anunciada por Assunção Cristas, na sexta-feira, Nuno Melo comentou com um "ainda bem" a posição do PSD.