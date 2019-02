Actualidade

O secretário-geral da OCDE, Angel Gurría, admitiu hoje que a versão preliminar do relatório económico sobre Portugal provocou "alguma controvérsia", mas salientou que tudo decorreu dentro da normalidade das práticas da instituição.

"Há muitas versões preliminares, uma delas provocou um pouco de controvérsia, após um 'leak' [fuga de informação] que lamentámos, mas não é um problema irreparável e terminámos o processo normal como em todos os países", afirmou hoje o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Angel Gurría, na conferência de apresentação do relatório sobre Portugal, que decorre hoje, no Ministério da Economia, em Lisboa.

Foi um "'leak' desafortunado", disse Gurría, insistindo, no entanto, que as versões preliminares do relatório estão previstas e fazem parte dos procedimentos normais da instituição.