O Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, apelou hoje às forças armadas do país a tratarem "sem piedade" quem tentar defraudar as eleições, adiadas 'in extremis' uma semana no sábado passado.

"Dei já ordem à polícia e às forças armadas para não terem piedade. Não nos vamos responsabilizar (...) por todos os que quiserem roubar as urnas ou utilizarem criminosos para perturbar o escrutínio", afirmou o chefe de Estado, citado pela agência France Press, no decurso de uma reunião com o seu partido, filmada pela televisão nacional.

"Esse será provavelmente o último ato criminoso que ele [quem quer que tente defraudar as eleições] cometerá", sublinhou o antigo general, que concorre à renovação do mandato presidencial para o qual foi eleito em 2015, regressando na altura ao poder na Nigéria depois de ter liderado o país em 1983, no período das ditaduras.