Actualidade

Cerca de 1.500 militares da Guarda Nacional Republicana vão ser promovidos de imediato, correspondendo aos dois terços dos guardas que faltavam promover desde 2017, segundo um despacho hoje publicado em Diário da República.

O despacho que autoriza a promoção de 1.514 militares indica que estas promoções dizem respeitos às vagas do ano de 2017, mas as despesas vão ser "suportadas integralmente pelos montantes disponibilizados à Guarda Nacional Republicana pelo Orçamento do Estado para 2019".

O despacho, assinado pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e pela secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Maria de Fátima Fonseca, adianta que o comando-geral da GNR apresentou informação fundamentada que justifica a necessidade das promoções.