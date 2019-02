Actualidade

O secretário-geral comunista defendeu hoje ser preciso "mudar mesmo para avançar" em termos de políticas e lamentou a "chantagem" de grupos de capital privado ao Instituto de Proteção e Assistência na Doença (ADSE).

Jerónimo de Sousa, no início de jornadas parlamentares, em Braga, declarou que "a solução para os graves problemas do país não se assegura recriando variantes à volta do fracassado modelo que o levou ao retrocesso e atraso" e "não se supera a perniciosa política da ditadura do défice com momentâneos artifícios orçamentais".

"É preciso mudar mesmo para avançar. Mudar a política e não insistir na ilusória e falsa possibilidade de compatibilização do desenvolvimento do país com a submissão ao capital monopolista, aos juros da dívida, ao euro, às imposições da União Europeia", afirmou.