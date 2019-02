Actualidade

O vereador socialista Manuel Jorge Valamatos vai substituir Maria do Céu Albuquerque (PS) na presidência da Câmara Municipal de Abrantes e Ana Paula Grijó é o novo membro do executivo, informou hoje à Lusa fonte oficial da autarquia.

Manuel Jorge Valamatos substitui Maria do Céu Albuquerque, que foi nomeada secretária de Estado do Desenvolvimento Regional na área do Planeamento.

A saída da autarca implica uma redistribuição de pelouros, que deverá ser divulgada na terça-feira, dia em que o novo presidente daquela autarquia do distrito de Santarém toma posse, adiantou a mesma fonte do executivo municipal.