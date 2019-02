Governo

O BE considerou hoje que a remodelação do Governo surge apenas para resolver a questão da lista do PS às eleições e não para "corresponder a alguma alteração política" ou "responder a problemas políticos dentro do executivo".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu hoje posse a três novos ministros, que assumiram as pastas das Infraestruturas e Habitação, da Presidência e do Planeamento, e a quatro secretários de Estado, reconduzindo outros quatro.

"Olhamos para esta remodelação como ela é: surge para responder a uma apresentação de uma candidatura às europeias, não para corresponder a alguma alteração política ou para responder a problemas políticos dentro do executivo e por isso desse ponto de vista é uma remodelação governamental para responder a uma lista às europeias", defendeu, em declarações à agência Lusa, o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares.