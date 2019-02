Brexit

O ministro dos Negócios Estrangeiros reiterou hoje a disponibilidade de Portugal para analisar as ainda desconhecidas "disposições alternativas" ao mecanismo de salvaguarda para a fronteira irlandesa inscrito no acordo do 'Brexit', instando Londres a apresentá-las aos parceiros europeus.

Em declarações aos jornalistas, após a reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE em Bruxelas, Augusto Santos Silva manifestou "a máxima abertura" do Governo português para examinar "as propostas concretas que o Reino Unido venha a apresentar como alternativas ao 'backstop' previsto no acordo" do acordo de saída daquele país do bloco comunitário.

O chefe da diplomacia portuguesa confirmou que o Governo de Theresa May "ainda não disse quais são essas disposições alternativas", "praticamente três semanas" após o parlamento britânico ter aprovado uma proposta que preconiza a substituição do 'backstop' inscrito no acordo de saída do Reino Unido da União Europeia por outro mecanismo, com vista à ratificação daquele texto pela Câmara dos Comuns.