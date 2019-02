Actualidade

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, nomeou hoje Edmundo Mendes para o cargo de ministro do Interior, sob proposta do primeiro-ministro, segundo um decreto presidencial enviado à imprensa.

Edmundo Mendes foi diretor-adjunto da Polícia Judiciária, Procurador-Geral da República e atualmente é docente na Faculdade de Direito de Bissau.

No início de novembro, o Presidente guineense, José Mário Vaz, exonerou o ministro do Interior, Mutaro Djaló, a pedido do primeiro-ministro, depois da violência usada pela polícia do país para dispersar uma manifestação de estudantes, com recurso a bastões e granadas de gás lacrimogéneo.