Actualidade

O extremo internacional português rescindiu com o Sporting o contrato válido até junho de 2020 e assinou pelos Orlando City, anunciaram hoje os dois clubes de futebol.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting deu conta da "revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho desportivo celebrado" com o avançado de 32 anos.

"Este é um dia entusiasmante para a nossa organização. O Nani confere tremenda experiência ao nosso plantel. Ele é um extremo dinâmico com qualidade técnica para transportar e cruzar a bola, com impacto no jogo e liderar o ataque", afirmou o diretor para o futebol dos Orlando City Luiz Muzzi, citado pelo clube norte-americano.