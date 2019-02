Actualidade

O secretário-geral da OCDE afirmou hoje que, no atual cenário de instabilidade e fragilidade política à escala global, o Governo de coligação português "provou ser um modelo muito eficaz" e "quase uma exceção na Europa".

"Quando se formou este governo dizia-se que não havia muitas perspetivas de durar, nem de estabilidade, e hoje temos uma situação que é quase uma exceção na Europa", afirmou Angel Gurría, em entrevista à Lusa, à margem da apresentação do relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) sobre Portugal, divulgado hoje em Lisboa.

"Temos tantos problemas de instabilidade e fragilidade das coligações e esta não é uma coligação tradicional, porque temos um partido com o apoio de outros partidos, mas que não estão no governo. [O executivo de coligação português] provou ser um modelo muito eficaz, muito interessante", frisou o secretário-geral da organização com sede em Paris.