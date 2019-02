Actualidade

A "Nova Gramática do Latim", de Frederico Lourenço, a publicar em março, põe fim a um interregno de "cerca de 50 anos sem [se] editar um título desta natureza", disse hoje o editor Francisco José Viegas, na apresentação da obra.

O responsável da Quetzal, que anunciou, em Lisboa, a publicação da "Nova Gramática do Latim" para 15 de março, lembrou que este é "um instrumento que não era renovado há mais de 50 anos".

O filólogo Frederico Lourenço, Prémio Pessoa em 2016, disse por seu lado que a gramática mais utilizada, que existia, datava da década de 1950, "do tempo do fascismo" e dos seus programas de ensino, "com uma série de parâmetros e uma maneira de olhar o estilo da língua, completamente diferente" desta "Nova Gramática do Latim", que pretende para todos, estudantes e professores e curiosos.