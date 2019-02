Actualidade

O presidente da Comarca da Madeira, Paulo Barreto, disse hoje à Lusa que já foi aberto um inquérito sobre a derrocada de sábado na Calheta, que provocou a morte de uma funcionária de um restaurante.

Paulo Barreto referiu que o expediente (documentação) relacionado com o caso já deu entrada no Ministério Público na Tribunal da Ponta do Sol (com competência na área geográfica em causa), sublinhando que é "obrigatória a abertura de um inquérito em caso de morte".

No sábado, na sequência de uma derrocada na marginal da Calheta, uma mulher com 23 anos, funcionário de um restaurante, ficou soterrada, pelas 13:15.