Actualidade

O Benfica somou hoje a sétima vitória seguida na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer na visita ao Desportivo das Aves, por 3-0, e manteve a distância para o líder FC Porto.

No fecho da 22.ª jornada, o suíço Seferovic inaugurou o marcador aos 03 minutos, fazendo o 14.º golo no campeonato - décimo nas últimas sete jornadas - para igualar Bas Dost (Sporting) e Dyego Sousa (Braga) no topo da lista.

Rafa ampliou a diferença antes do intervalo (36) e Ferro fixou o resultado na segunda parte (56). Pouco depois de fazer o 3-0, o defesa central 'encarnado' foi expulso por derrubar um adversário que seguida isolado.