Dezasseis estados norte-americanos avançaram na segunda-feira com uma ação judicial contra a administração do Presidente Donald Trump, na sequência da declaração do estado de emergência para construir um muro na fronteira mexicana.

A queixa, apresentada num tribunal federal na Califórnia, alega que a ordem do Presidente viola duas disposições constitucionais: uma que define os procedimentos legislativos, e outra que dá ao Congresso a última palavra em matéria de financiamento público.

"O Presidente Trump trata o Estado de Direito com total desprezo", disse o procurador-geral da Califórnia, Xavier Becerra, segundo uma declaração divulgada na segunda-feira.