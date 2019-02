Actualidade

O Governo timorense e a Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL) estão em diferendo sobre o número de vagas para novos alunos do regime especial, com a instituição a querer admitir quase seis vezes mais candidatos do que o acordado.

O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC) considera a posição da UNTL "praticamente insustentável", com as nove faculdades da instituição sem capacidade para acolher tantos novos alunos.

Fontes do setor ouvidas pela Lusa sustentam que nos bastidores do problema estão "pressões políticas" sobre a reitoria da UNTL para que acolha mais alunos, especialmente filhos e familiares de veteranos da luta contra a ocupação indonésia.