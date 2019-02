Actualidade

O Governo timorense solicitou ao Parlamento Nacional o agendamento para quinta-feira de um debate sobre a política de investimento do Fundo Petrolífero, num momento em que prepara a compra de uma participação maioritária no consórcio do Greater Sunrise.

O pedido de agendamento do debate foi formulado pelo primeiro-ministro Taur Matan Ruak e entregue hoje no Parlamento Nacional.

"Muito se agradeceria e reconheceria a disponibilidade do Parlamento Nacional para agendar a referida apresentação para o próximo dia 21 de fevereiro", refere a carta do primeiro-ministro.