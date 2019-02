Actualidade

O investigador Delfim Duarte, da Universidade do Porto, venceu hoje a Bolsa D. Manuel de Mello, no valor de 50.000 euros, com um trabalho que visa analisar o papel de uma proteína no reaparecimento da leucemia mieloide aguda.

Em entrevista à Lusa, Delfim Duarte, investigador do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) e interno de dermatologia no IPO-Porto, explicou que o projeto hoje distinguido pretende "explorar o papel da proteína CD18 na adesão celular", ou seja, no processo de interação e ligação entre as células da leucemia e da medula óssea.

"A adesão celular é muito importante, porque é graças a ela que as células da leucemia recebem sinais que lhes permitem proliferar, expandir e, por outro lado, sobreviver à quimioterapia", frisou Delfim Duarte, também docente da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.