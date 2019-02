Actualidade

A Associação Comercial do Porto avisou hoje que a saída de Jorge Delgado para o Governo não pode ser argumento para adiar as novas linhas do Metro do Porto, exigindo o avanço, a curto prazo, dos concursos públicos.

"A saída de Jorge Delgado para o Governo não pode ser argumento para voltar a adiar os projetos do Metro do Porto», defende Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto (ACP), em comunicado.

A Associação lembra que o Metro do Porto tem atualmente previsto um investimento superior a 300 milhões de euros na construção das novas (Linha Rosa, no Porto, e Linha Amarela, em Gaia), projetos cuja concretização, temem, possa ser, agora, novamente adiada.