O surto de sarampo continua a agravar-se nas Filipinas, com 8.443 casos confirmados desde o início do ano e 136 mortes causadas pela doença, na maioria crianças menores de cinco anos, indicaram hoje as autoridades.

De acordo com os últimos dados do Departamento da Saúde, mais de 80% das vítimas são crianças não vacinadas.

A situação é especialmente grave na área metropolitana de Manila, uma capital densamente povoada com 13 milhões de habitantes, onde as infeções por sarampo cresceram 1.000% em comparação com o mesmo período do ano passado.