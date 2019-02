Actualidade

O Governo paquistanês pediu ajuda às Nações Unidas (ONU) para aliviar as tensões com a vizinha Índia, dias depois do atentado-suicida que matou pelo menos 41 soldados indianos na zona disputada de Caxemira.

Numa carta dirigida ao secretário-geral da ONU, António Guterres, o chefe da diplomacia paquistanesa, Shah Mahmood Qureshi, argumentou que "por razões políticas internas, a Índia deliberadamente aumentou a sua retórica hostil contra o Paquistão, criando um ambiente tenso".

Por sua vez, Nova Deli culpou Islamabad e alertou para uma "resposta de partir o maxilar".