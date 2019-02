Actualidade

As vendas de automóveis na China caíram pelo oitavo mês consecutivo, em janeiro passado, ilustrando a tendência de desaceleração na economia chinesa, agravada pelo espoletar de disputas comerciais com os Estados Unidos.

Segundo a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis, as vendas registaram uma queda homóloga de 15,8%, em relação ao ano anterior, para 2,4 milhões de veículos.

O abrandamento do maior mercado automóvel do mundo é um retrocesso para as principais construtoras do setor, que anunciaram planos de milhares de milhões de euros, visando cumprir com as metas do Governo chinês para o desenvolvimento de veículos elétricos.